SARONNO – Lilt in collaborazione con Senologia al Centro, torna nelle piazze varesine con la nuova tappa a Saronno, da venerdì 14 a domenica 16 aprile organizzando un’attività di prevenzione al tumore al seno con una speciale unità mobile su ruote, realizzata in esclusiva su un brevetto di Mobile System del Gruppo Gnodi di Somma Lombardo, concepita per essere un ambulatorio mobile attrezzato ed in grado di eseguire esami ecografici e mammografici.

È un’unità di circa 15 mq, dotata di due porte di accesso, una sul lato destro riservata al personale medico ed una sul lato posteriore destinata ai pazienti e dotata di una rampa disabili per le persone con difficoltà motorie.

All’interno del veicolo è presente un piccolo spogliatoio, una parete attrezzata che comprende un lavello ed una postazione di refertazione, un lettino, un ecografo, un mammografo con annessa visiva per la protezione dai raggi emanati dalla macchina in funzione ed una Pc console.

Rispetto al 2020, nel 2022 i nuovi casi di tumore sono aumentati dell’1,4% circa per gli uomini e dello 0,7% per le donne, dimostrando che l’incidenza delle patologie oncologiche dei prossimi anni sarà una brutta conseguenza delle mancate visite di diagnostica preventiva non svolte per la pandemia, che ha peraltro indotto ad un aumento di comportamenti non salutari e predisponenti ai tumori, come la sedentarietà, il consumo alcol e l’abitudine al fumo. Grazie ai progressi della ricerca però, il cancro sta diventando sempre più una patologia cronica, più prevenibile e curabile rispetto al passato.

Le prestazioni per la prevenzione del tumore al seno verranno offerte gratuitamente alle donne di età compresa tra i 35 e i 45 anni e superiore ai 75, con esclusione delle donne coperte da screening mammografico.

Le attività si svolgeranno nella piazza Libertà a Saronno, dalle 9 alle 17:30 per tutti e 3 i giorni, con il patrocinio comunale e la preziosa collaborazione dei medici di Asst Valle Olona.

Il presidente Lilt Ivanoe Pellerin ha dichiarato: “Anche per il 2023 l’Associazione Varesina della Lega Tumori sarà a fianco del Gruppo Gnodi con questa importante attività di prevenzione che intende arrivare a sempre un numero maggiore di visite preventive, senza sostituirsi certamente alle strutture sanitarie preposte, ma costituendosi come grande supporto integrativo per agevolare anche il congestionato blocco delle liste di attesa.”

Il sindaco di Saronno, Augusto Airoldi, ha dichiarato: “La prevenzione contro i tumori è una priorità assoluta. E tra le cose che ci lascia la pandemia come amministrazioni comunali e come Sindaci è proprio il dovere di occuparci di salute e prevenzione anche al di là delle nostre responsabilità formali assegnate dallo Stato. Per questo abbiamo aderito a questa iniziativa della LILT con entusiasmo e passione civica. E siamo certi che sarà la prima di tante altre in futuro.” Irene Mesisca, direttore generale del Gruppo Gnodi, ha sottolineato l’importanza dell’azienda nel poter consolidare il progetto di Senologia al Centro attraverso un potenziamento della flotta di unità mobili su ruota permettendo così anche l’accessibilità ad Aziende, Associazioni ed Enti che vogliono realizzare progetti di diagnosi preventiva, di tutela della salute, di welfare o di sensibilizzazione sulle tematiche medico-sanitarie.

Le prenotazioni potranno essere effettuate contattando il numero 3312625297, dal lunedì al venerdì dalle 14:30 alle 17.

