x x

SARONNO – Vandalizzato ma subito ripulito il monumento dei paracadutisti di Saronno torna alla ribalta ma stavolta per un gesto positivo e molto gradito. Qualcuno in concomitanza con le ultime festività ha posizionato un vaso di fiori bianchi e rosa davanti al monumento in marmo nero.

“Un gesto semplice ma molto gradito – spiega il portavoce di Anpdi Saronno – che è molto importante anche per dimostrare l’attenzione e l’affetto che la città di Saronno ha per questo monumento”.

Il monumento vandalizzato con una secchiata di vernice e con il graffito “No army, no war” è stato ripulito giovedì dai caradutisti della Folgore con la condanna del gesto da parte del capogruppo di FdI Gianpietro Guaglianone, del sindaco Augusto Airoldi e del presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione