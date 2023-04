x x

SARONNO – Nell’ambito dei festeggiamenti per i 75 anni dell’Amor i 2009 hanno organizzato una raccolta di giocattoli per il centro pediatrico Maria Letizia Verga di Monza.

La vicepresidente Rosanna Lupieri, con entusiasmo e tanta gratitudine, si è recata al campo di allenamento in via Trento per un momento di incontro con i ragazzi. L’evento è stato organizzato a ridosso della Pasqua, martedì 4 aprile con Lupieri anche Rosi Bullegas una volontaria del Comitato che prima dell’inizio degli allenamenti ha incontrato i ragazzi, parlando con loro e ringraziandoli per i doni.

“I ragazzi del 2009 di Amor Sportiva sono scesi in campo per aiutare i ragazzi del Centro Maria Letizia Verga di Monza con il loro mister Roberto Velli e un rappresentante dei dirigenti Maurizio Pedrotti – spiega una mamma che ha contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa – Hanno raccolto giocattoli da devolvere ai bambini ricoverati con immensa partecipazione. E’ stato un momento molto emozionante che Amor porterà nel cuore come tutti i partecipanti che hanno capito “l’importanza del fare qualcosa insieme per guarire un bambino in più”.

