MOZZATE – I militari delle Stazioni Carabinieri di Mozzate e Lomazzo a conclusione degli accertamenti, hanno arrestato in flagranza di reato per tentato omicidio un 54enne di origini straniere, poichè per futili motivi al culmine di una lite avrebbe colpito con un coltello un suo connazionale, richiedendo l’intervento dei sanitari ed il trasporto urgente in ospedale.

E’ uno dei risultati dei controlli realizzati nel corso delle festività pasquali dalla compagnia carabinieri di Cantù che ha visto impiegati nell’arco delle 24 ore un centinaio di militari, che hanno pattugliano a piedi e in auto il territorio di competenza, dal piccolo paese alla città, attuando un’attività di “polizia di prossimità che avvicina il cittadino alle forze dell’ordine e riduce la percezione di insicurezza“.

Il proficuo lavoro preventivo, repressivo, investigativo e di assistenza alla popolazione ha portato a 3 arresti, 2 denunce, ad una segnalazione per uso di sostanze stupefacenti ed al controllo di 820 persone e 570 veicoli.

