SARONNO – Tante prese di posizione, tante segnalazioni, chi con foto chi con commenti sui social, e del resto il tema è caldo e non solo a livello saronnese. Pasqua e Pasquetta hanno riacceso le polemiche sulla presenza di bivacchi nel parco Lura dall’area pic nic al pratone che costituisce il cuore dell’area verde della Cassina Ferrara

Il tema è caldo ormai da diverse settimane: tanti i frequentatori che condannano e chiedono interventi della polizia locale, degli ispettori ambientali o dell’ente parco per l’uso (o meglio dire abuso) dell’area pic nic e in particolare per l’abbandono dei rifiuti e per i fuochi accesi.

Una situazione ulteriormente peggiorata a Pasqua e Pasquetta dove fuochi e barbecue sono stati accesi in diversi punti del parco tanto che qualcuno ha anche fatto la brace sul monumento degli scout. Grande amarezza e preoccupazione quella dei frequentatori dell’area verde dove sono in vigore precise regole che vietano l’accensione di fuochi anche per motivi di sicurezza accresciuti alla luce del periodo di siccità con cui ci si trova a fare i conti. Negli ultimi giorni si è aggiunta anche una disposizione regionale ad hoc.

C’è poi il problema di degrado e dei rifiuti visto che non tutti coloro che si sono concessi un pranzo, una merenda o uno spuntino all’aperto negli ultimi giorni si sono ricordati di raccogliere e portare a casa i propri rifiuti. Qualcuno li ha lasciato sacchi e sacchetti accanto ai cestini all’ingresso del parco, qualcuno li ha smaltiti e differenziati nella propria abitazione ma qualcuno li ha lasciati nell’area pic nic o nel verde.

Da sempre il parco Lura è il punto di riferimento dei saronnesi per i momenti all’area aperta e anche per questo dai frequentatori che lo usino per passeggiate con bimbi o anziani, per fare attività sportiva o per trascorrere un po’ di tempo nel verde l’appello ad effettuare controlli anche per evitare il rischio di spiacevoli incidenti.

Per le foto, scattate nel pratone, la mattina di Pasquetta si ringrazia il nostro lettore Gian

