SARONNO – E’ dedicato all’educazione cinofila, il percorso attivato dall’Amministrazione comunale. Lo rende noto una nota del Comune che riportiamo integralmente

Bambini, cani e famiglie, una realtà sempre più viva nella nostra città. Per facilitare la relazione del “più grande amico dell’uomo” con i più piccoli e poi con le famiglie è partito da poche settimane un progetto scolastico finanziato dall’Amministrazione saronnese e possibile grazie alla collaborazione dell’associazione “A casa di Sughero e Lollino”.

Il percorso pilota è iniziato in una scuola dell’infanzia del territorio e vede impegnata Gaia Boeris, educatrice cinofila, che ha in programma tre incontri con i bambini.

Il primo incontro è quello che si basa sul disegno: i bambini cercano di rappresentare le emozioni che provano davanti ad un cane. Il secondo incontro si svolge con gruppi più piccoli delle stesse classi per far vivere davvero l’emozione del rapporto con i cani e, tra questi, in particolare con un cane anche abilitato per la pet therapy. Infine, c’è il terzo incontro con tutte le classi partecipanti al percorso e che vede coinvolte anche le famiglie.

Da questo progetto il Comune si ripropone di sviluppare una linea formativa in questa direzione che fa sempre più parte della quotidianità delle famiglie saronnesi e che ha lo scopo di inclusione delle diversità.

