CISLAGO – Apre oggi a Cislago – in via dello Sport angolo via Carducci – il nuovo Burger King nato dall’accordo di franchising tra Burger King Restaurants Italia – azienda leader nella ristorazione veloce, riconosciuta in tutto il mondo per il gusto inconfondibile della carne grigliata sul fuoco – e BK Food S.r.l.

L’apertura segna un altro importante traguardo per l’azienda, che ad oggi conta ben 246 ristoranti, di cui 6 in provincia di Varese.

Il nuovo ristorante, che impiega 20 dipendenti, è sviluppato su una superficie di 475 metri quadrati, con 130 posti a sedere interni e 40 esterni. Inoltre, lo spazio prevede un parcheggio con 28 posti auto dedicati.

All’interno si trovano i migliori servizi disponibili nei ristoranti Burger King, tra cui anche la “Play King” interna, l’area giochi creata appositamente per il divertimento dei più piccoli. È prevista inoltre una corsia dedicata al Drive Thru, WiFi gratuito, oltre al servizio Bk Cafè e di Home Delivery.

Fondata nel 1954, Burgher King è una delle catene di ristorazione più importanti al mondo. Home of the whopper e Burger King operano in oltre 17.700 sedi e servono più di 11 milioni di persone ogni giorno in oltre 100 paesi. Quasi il 100 per cento dei ristoranti Burger King è di proprietà ed è gestito da affiliati indipendenti, molti dei quali ormai da decenni. Burger King è di proprietà di Restaurant Brands International Inc. una delle più grandi aziende del mondo della ristorazione con oltre 30 miliardi di dollari nel sistema di vendita e oltre 25.000 ristoranti in 100 paesi. Burger King Restaurants Italia S.p.A. – società interamente posseduta da Burger King SEE S.A in qualità di Master Franchisee per l’Italia, gestisce e sviluppa nuovi ristoranti ad insegna “Burger King” sul territorio italiano, dove il marchio è presente sin dal 1999. Oggi in Italia sono presenti oltre 230 ristoranti che danno lavoro a più di 4000 persone.

