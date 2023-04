x x

LAZZATE – C’è la sede nuova di zecca, inaugurata nei giorni scorsi, e c’è il candidato sindaco per Fratelli d’Italia che ha deciso di correre, da sola, per le elezioni amministrative del 14 e 15 maggio.

Per la poltrona di primo cittadino è candidata Lorella Babetto, presidente di Circolo Fdi di Lazzate. In precedenza c’era stato il taglio del nastro della sede Fdi, e dell’associazione La svolta, allestita nei locali di via Vittorio Emanuele 35: “Abbiamo messo in piedi un gruppo forte, competente, pulito: sono fiera di quello che siamo riusciti a fare fin qui, ma stiamo solo scaldando i motori, il bello deve ancora arrivare. Un grazie sentito a tutti coloro che hanno partecipato o sono passati a farci gli auguri, siete stati davvero tantissimi, il vostro apprezzamento è il carburante per lavorare al meglio per Lazzate” dice Babetto.

(foto: il taglio del nastro della sede Fdi di Lazzate)

14042023