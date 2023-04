x x

SARONNO – In collaborazione con Senologia al Centro, Lilit sta girando le piazze della provincia di Varese per una nuova attività di prevenzione al tumore al seno. Non manca una tappa nelle strade di Saronno: nei giorni 14, 15 e 16 aprile in piazza Libertà sarà presente una speciale unità mobile su ruote, realizzata in esclusiva su un brevetto di Mobile System del Gruppo Gnodi di Somma Lombardo, concepita per essere un ambulatorio mobile attrezzato ed in grado di eseguire esami ecografici e mammografici.

Le prestazioni per la prevenzione del tumore al seno verranno offerte gratuitamente alle donne di età compresa tra i 35 e i 45 anni e superiore ai 75, con esclusione delle donne coperte da screening mammografico, dalle 9 alle 17.30, grazie all’aiuto dei medici dell’Asst Valle Olona e con il patrocinio del comune di Saronno.

L’unità speciale conta circa 15 metri quadrati ed è dotata di due porte di accesso, una sul lato destro riservata al personale medico ed una sul lato posteriore destinata ai pazienti e dotata di una rampa disabili per le persone con difficoltà motorie. All’interno del veicolo è presente un piccolo spogliatoio, una parete attrezzata che comprende un lavello ed una postazione di refertazione, un lettino, un ecografo, un mammografo con annessa visiva per la protezione dai raggi emanati dalla macchina in funzione ed un pc.

