x x

SARONNO – Oggi sciopero generale proclamato da alcune sigle sindacali, potrebbero esserci ripercussioni anche sul trasporto pubblico ma i treni dovrebbero comunque in generale funzionare; al momento non sono previsti particolari disservizi.

“Si avvisano i clienti che i sindacati Usb lavoro privato, Sgb e Cub Trasporti hanno proclamato uno sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private dalle 9 alle 17 venerdì 14 aprile. Si segnala che in analoghe circostanze le adesioni non sono state significative. Non si prevedono, pertanto, interruzioni della circolazione ferroviaria in Lombardia. Eventuali cancellazioni saranno tempestivamente comunicate” rilevano da Trenord.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio: la stazione ferroviaria centrale di Saronno in piazza Cadorna; uno dei principali scali di Trenord)

14042023