SARONNO – Ospedale di Saronno, arriva Bertolaso (e porta 27 milioni).

Il tesoro trovato in paese adesso è di Peppo. Giuseppe Ceriani aveva trovato una manciata di pietro preziose, erano a terra in periferia dietro all’azienda Novobox, lui stava camminando e le aveva notate, raccolte e consegnate alla polizia locale.

Nel trailer (ed anche nella locandina ufficiale) per ora non ci sono ma… non mancano i volti ben noti ai saronnesi nel nuovo film di Ivan Brusa, che è di Lomazzo, girato in parte proprio a Saronno e che, dopo una lunga “gestazione” legata al periodo della pandemia, adesso è pronto per l’uscita nelle sale ed in streaming. Proprio in omaggio a Saronno, la prima assoluta sarà al cinema di piazza Prealpi.

