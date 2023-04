Super tifoso: avanti e indietro da Cremona… per il Saronno softball

x x

SARONNO – Da Cremona a Saronno sono 126 chilometri ma Sergio Sartori, cremonese, li percorre volentieri: è sempre presente al diamante di via De Sanctis quando l’Inox Team Saronno gioca in casa. Davvero un super tifoso dei colori saronnesi, che da anni segue la squadra del cuore, anche se non si trova proprio dietro l’angolo rispetto a casa sua. E cerca di esserci spesso pure in trasferta. Da parte sua, una grande passione per il “batti e corri”, e poi una simpatia crescente verso il Saronno. Con dirigenti e volontari al campo c’è stata subito una reciproca simpatia, e così Sergio è diventato a tutti gli effetti un fedelissimo.

Al campo, quando arriva, non manca mai un saluto da parte del presidente saronnese Massimo Rotondo.

Manco a dirlo, il super tifoso si metterà in marcia anche domani pomeriggio, sabato, per non perdersi lo “scontro fra titani” della serie A1 del softball italiano, ovvero Inox Team Saronno-Mkf Bollate che inizia alle 16.

(foto: Sergio Sartori con il presidente del Saronno softball, Massimo Rotondo)

