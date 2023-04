x x

VANZAGHELLO – Vittoria pesante domenica pomeriggio per il Fbc Saronno che con l’1-4 sul campo di Vanzaghello contro gli Amici dello sport davvero ipoteca il passaggio in Eccellenza, un traguardo al quale ora manca solo un punticino.

La cronaca – Primo tempo senza tante emozioni, rimandate tutte alla ripresa quando non c’è da distrarsi un attimo. Al 4′ rigore-fantasma per un fallo su Di Noto: l’arbitro lo concede ma poi (giustamente) ci ripensa perchè il fallo era avvenuto fuori area. Nel primo tempo poco da segnalare, un raottera di Brighenti al 15′ fuori di poco ed un batti e ribatti in area di casa con Gheller e Drago che mancano la rete. Nel secondo tempo succede di tutto. Al 15′ su assist di Di Noto segna il Saronno con Drago, subito dopo raddoppia Drago con un tiro precisissimo dalla tre quarti, la riaprono i locali con Avinci con un tiro da fuori area, ma poi dilaga il Saronno: nel finale assist di Maugeri dalla destra con rete di Pelucchi, e al 47′ Drago nell’area piccola deve solo appoggirla in rete su passaggio ancora di Maugeri.

Amici dello sport-Fbc Saronno 1-4

AMICI DELLO SPORT (4-4-2): Di Mango; Finato, Ornaghi, Tirelli (24’ st Rorato), Mkhinini (38’ st Riccio); Caldiroli (32’ st Trevisan), Caccia, Macchi, Di Dio (27’ st Grassinj); Avinci, Berton. A disposizione Castiglioni, Sala, Cozzi, Rimoldi, Nardone. All. Cau.

FBC SARONNO (4-1-3-2): Rivaldo; Zanotti (30’ pt Bredice), Bello, Torriani, Rudi (32’ st Pelucchi); Scampini (31’ st Confalonieri); Della Torre, Di Noto, Gheller (17′ st Vanzulli); Drago, Brighenti (34’ st Maugeri). A disposizione Bardaro, Pecis, De Marco, Pozzi. All. Tricarico.

Arbitro: Paris di Bergamo (De Micheli e Meneghel di Gallarate).

Marcatori: 15’ st e 19’ st Drago (S), 27’ st Avinci (A), 41’ st Pelucchi (S), 47’ st Drago (S).

Risultati e classifica

27′ giornata: Meda-Valle Olona 3-2, Accademia Inveruno-Esperia Lomazzo 1-2, Amici dello sport-Fbc Saronno 1-4, Aurora Cmc Uboldese-Morazzone 2-0, Base 96 Seveso-Solese 3-0, Besnatese-Baranzatese 1-0, Lentatese-Universal Solaro 0-2, Mariano-Ispra 2-2.

Fbc Saronno 64 punti, Base 96 Seveso 56, Meda 54, Valle Olona ed Esperia Lomazzo 44, Baranzatese 41, Universal Solaro e Lentatese 38, Mariano 35, Besnatese e Amici dello sport 32, Ispra 31, Aurora Cmc Uboldese e Accademia Inveruno 29, Morazzone 25, Solese 18.

(foto Andrea Elli: alcune fasi del match)

