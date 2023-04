x x

INVERUNO – Va all’Esperia Lomazzo una partita importante solo per l’Accademia Inveruno, che invece perdendo resta inguaiata in classifica. Eppure le cose si erano messe bene per l’Accademia, in vantaggio grazie ad una rete dell’ex saronnese Greco al 36′ del primo tempo. Ma prima del riposo, al 45′, è giunto il pari di Ronzoni e nella ripresa al 10′ il colpo del ko con Quitadamo e con l’Accademia a chiudere in inferiorità numerica per l’espulsione di Martini.

Accademia Inveruno-Esperia Lomazzo 1-2 (1-1)

ACCADEMIA INVERUNO: Mainini, Pisoni G. (1’ st Binaghi), Martini C., Frigerio, Bisceglia (18’ st Notareschi M.), Vago, Greco, Petruzzellis (14’ st Martimi P.), Carbone (1’ st Venegoni), De Cao, Crivelli (43’ st Zavota). A disposizione Borsani, Ferrando, Aiello, Gesualdi. All. Palazzi.

ESPERIA LOMAZZO: Griggio, Sala (9’ st Pagliari), Rampoldi, Pozzi (18’ st Carà), Ronzoni, Quitadamo, Romeo (18’ pt Butti), Canavesi, Metti (18’ st Reci), Schiavano, Leone (32’ st Garri Giov.). A disposizione Stillitano, Cardace, Brittanni, Garri Gior. All. Lupi.

Arbitro: Steffenoni Grandi di Bergamo (Colombo e Marinoni di Busto Arsizio).

Marcatori: 36’ pt Greco (I), 45’ pt Ronzoni (E), 10’ st Quitadamo (E).

(foto: il calciatore Greco con la maglia del Saronno qualche anno fa)

16042023