Calcio serie D, primi verdetti: Caronnese retrocessa, Varesina sconfitta, perde anche la Folgore del saronnese Melosi

x x

VENEGONO SUPERIORE – Mentre la Caronnese perdendo col Varese in casa ha oggi detto ufficialmente addio alla serie D dopo tante stagioni in questa categoria, la matricola Varesina ha perso sul campo della Casatese, un 3-1 che fa scendere la formazione di Venegono Superiore al settimo posto della classifica. Eppure ad aprire le marcature era stata proprio la Varesina nel primo tempo con Tedesco, al 24′. Ma la ripresa è stata tutta della Casatese con la doppietta di Stefanoni in pochi minuti, al 8′ e 11′; e con la rete di Quaggio a completare il ko al 14′.

Ha perso, in casa, la Folgore Caratese del mister saronnese Giuliano Melosi, battuta 3-1 dalla Arconantese ma che per ora resta fuori dalla zona playout. In classifica capolista è il Lumezzane con 68 punti, tallonato dall’Alcione Milano con 65 punti. La Casatese è terza con 54 punti e l’Arconatese quarta con 53. La Varesina ha 46 punti, la Folgore Caratese ha 35 punti e la Caronnese è ultima con 15 punti.

(foto archivio: a destra, mister Giuliano Melosi)

16042023