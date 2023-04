x x

Rubate tre biciclette da un garage

SARONNO – Raid notturno l’altra notte in via Varese alla periferia di Saronno: è tornata in azione la banda dei box, sono stati presi di mira alcuni garage ed all’appello mancano tre biciclette, due mountain bike ed una da uomo. Si è adesso alla ricerca di eventuali testimoni o elementi per ritrovare il maltolto.

Non è certo il primo episodio di questo genere che si verifica in città dove, anzi, periodicamente vengono presi di mira i garage, e le biciclette sono fra gli oggetti più comodi “facili” da portare via ed anche da rivendere o smontare per il mercato dei pezzi di ricambio.

(foto archivio: un precedente garage aperto e svaligiato alla periferia di Saronno)

16042023