SARONNO – “Nel 2006 abbiamo presentato un progetto molto dettagliato e ambizioso per rilanciare l’ospedale di Saronno. Quando presentammo quel progetto ci hanno detto che era spropositato per le esigenze dell’ospedale. Noi invece siamo andati avanti e in ogni anno abbiamo presentato quel progetto ogni anno in sede di approvazione di bilancio. Ottenendo sempre un no come risposta. Purtroppo avevamo ragione noi: quel progetto era quello di cui aveva bisogno il presidio. Era qualcosa di indispensabile per evitare quello che sta succedendo adesso”.

Sono le parole di Samuele Astuti, consigliere regionale Pd, al termine del corteo che sabato pomeriggio ha visto cinquecento persone presenti in piazzale Borella e in piazza Libertà per chiedere di salvare ma anche di rilanciare l’ospedale di Saronno.

“Io spero che a brevissimo, auspico nell’arco di qualche settimana, la maggioranza sia in grado di presentarci un progetto nuovo e alternativo per il rilancio di questo ospedale che ha problemi sul fronte delle chiusure dei reparti ma anche di personale”.

