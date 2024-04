Città

SARONNO – Secondo scontro tra via Volonterio e via San Giuseppe: soccorse 2 donne.

Movimentato episodio nella centrale piazza Volta di Turate, l’altra notte dove un giovane – che aveva bevuto troppo – ha dato in escandescenze e si è anche ferito al collo. L’allarme, dato dai presenti, è scattato alle 0.30, sul posto è accorsa una ambulanza del Sos Mozzate.

Cane appeso solo col guinzaglio, a penzoloni da una finestra: momenti di grande apprensione per questo episodio avvenuto nel fine settimana a Garbagnate Milanese. E’ successo sabato sera in via Milano, pieno centro: decine di persone si sono radunate per vedere quel che stava accadendo, il cane rischiava di cadere: evidentemente aveva provato a sporgersi e si era ritrovato in quella brutta situazione, ed in casa non c’era nessuno.

Vanta un’esperienza decennale Giovanni Saredi, direttore della struttura complessa di Urologia dell’ospedale di Saronno. Per dieci anni ha prestato servizio alla Clinica Urologica dell’Università di Modena e Reggio Emilia, occupandosi prevalentemente di chirurgia oncologica maggiore con focus su cistectomia radicale e della derivazione urinaria ileale ortotopica.

16042024