SARONNO – Manichino, bombola, cavi elettrici e tappetti tra i 50 sacchi di rifiuti eliminati da Legambiente tra Saronno sud e la Colombara.

Blitz al Parco Lura, controlli antispaccio dei carabinieri con lo squadrone cacciatori Puglia a Caronno.

Raid notturno l’altra notte in via Varese alla periferia di Saronno: è tornata in azione la banda dei box, sono stati presi di mira alcuni garage ed all’appello mancano tre biciclette, due mountain bike ed una da uomo. Si è adesso alla ricerca di eventuali testimoni o elementi per ritrovare il maltolto.

Nulla è stato lasciato al caso: dalle decorazioni colorate e vivaci del palco all’allestimento delle tavolate talmente numerose da dover essere predisposte sia all’esterno che all’interno della struttura. E’ stata un successo la quarta edizione dell’iftar la cena organizzata dal centro islamico di via Grieg sabato 15 aprile. Oltre 750 i saronnesi prenotati con un sistema che ha permesso ai volontari di gestire anche allergie e intolleranze. A raccogliere l’invito tante famiglie saronnesi interessate a vedere all’interno della struttura di via Grieg e conoscere più da vicino una comunità che ormai è parte integrante di quella saronnese.

17042023