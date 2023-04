x x

MILANO – Domani 19 aprile si celebra il Disaronno Day, una giornata dedicata alla celebrazione del liquore iconico dell’Italian style. Caratterizzato da un gusto originale e da un aroma inconfondibile, Disaronno è il protagonista riconoscibile e versatile che conferisce un carattere unico a ogni cocktail grazie al suo gusto intenso e persistente.

Per celebrare questo “gioiello del made in Italy” prodotto a Saronno ecco tre curiosità per riscoprire uno dei prodotti più celebri del bere italiano.

Non chiamatelo “Amaretto”

Disaronno Originale, o più comunemente Disaronno, non è semplicemente un amaretto, ma è il liquore italiano più bevuto al mondo secondo il IWSR 2020 – International Wine & Spirit Research. L’iconica bottiglia “dal tappo quadrato” in lucido vetro battuto è stata creata negli anni ’70 da un maestro vetraio di Murano che ha realizzato un leggendario oggetto di artigianato. L’inconfondibile forma di Disaronno è oggi riconosciuta in tutto il mondo come uno dei simboli dell’Italian Style.

Esiste anche la versione cremosa, Disaronno Velvet

Per chi vuole abbandonarsi a una cremosità freschissima ed avvolgente, c’è Disaronno Velvet, il liquore vellutato dall’aroma intenso e dal gusto originale di Disaronno, “Eletto Prodotto dell’Anno” nel 2021 nella categoria alcolici. Incredibilmente morbido al palato, unisce in modo armonico il carattere distintivo di Disaronno Originale con una texture vellutata che ne esalta il gusto fresco. Disaronno Velvet è un must have per tutti gli amanti del buon bere: leggero, grazie al suo basso contenuto alcolico (ABV 17%), è perfetto da assaporare Over Ice per un’esperienza di morbida freschezza che ne esalta il gusto unico.

È la base perfetta per il Godfather, uno dei più apprezzati cocktail del mondo

Tra le più iconiche ricette a base di Disaronno, spicca il celebre Godfather, composto da 25ml di Disaronno Originale e 50ml di Scotch Whisky. Il cocktail, che dal 1986 è nella lista IBA dei migliori Cocktail del mondo, oltre ad essere uno dei drink più legati alla storia di Disaronno, è un must della miscelazione internazionale, esprimendo il perfetto bilanciamento tra Disaronno e lo Scotch Whisky. Nel Twist proposto dal mixologist Federico Cassini, Brand Ambassador di ILLVA Saronno, al Disaronno Originale si affianca il whiskey irlandese The Busker Irish Whiskey e cinque gocce di bitter al cioccolato per un twist contemporaneo che prende il nome di Irish Godfather.

Illva Saronno SpA

Illva Saronno è nota per Disaronno, il liquore italiano più bevuto nel mondo. Disaronno è distribuito in oltre 160 Paesi e rappresenta nel mondo l’immagine e il gusto del Made in Italy. Nel portafoglio prodotti di Illva Saronno sono presenti altri marchi di grande prestigio quali: Tia Maria, The Busker, Artic, Isolabella, Zucca, Aurum. In Italia Illva distribuisce l’amaro Unicum, i gin della Quintessential Brand e il tequila El Charro. Illva Saronno si distingue per l’eccellenza qualitativa, per la capacità di anticipare i trend e per la capacità di interpretare i gusti del consumatore.

