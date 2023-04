x x

SOLARO – È in corso in questi giorni la manutenzione dei giochi delle aree verdi attrezzate del paese. Il progetto risponde alla volontà dell’Amministrazione Comunale di riservare particolare attenzione ai parchetti destinati ai più piccoli, senza tralasciare nessuna zona del territorio. L’impegno è misurabile nella scelta dei materiali, nella sostituzione di parti ammalorate, nella verifica dei requisiti di sicurezza con riferimento, a titolo di esempio, alle protezioni laterali sicure, alla lamiera con bordi ripiegati ed inaccessibili, alle molle in acciaio con dispositivi anti-schiacciamento. Il tutto viene eseguito in corrispondenza dell’arrivo della bella stagione, quando le aree verdi attrezzate del paese sono maggiormente frequentate. Il piano d’intervento è stato anticipato dalla posa dei nuovi giochi inclusivi al Parco Vita, installati e disponibili da inizio mese.

Tantissimi lavori previsti

Queste le aree interessate.

– Via Giusti al Villaggio Brollo: sistemazione della palestrina di arrampicata in legno, sistemazione arrampicata in rete, sistemazione del castello in legno;

– Piazza Grandi al Villaggio Brollo: sostituzione giochi e rifacimento altalena a due posti;

– Via Cinque Giornate: rifacimento dell’altalena in legno, ripristino della pavimentazione antitrauma, sistemazione dei castelli baby con scivolo e dell’arrampicata laterale, ripristino della pavimentazione antitrauma;

– Via Sant’Anna al Villaggio Brollo: sistemazione delle panchine, rifacimento della torre scivolo con scala, sistemazione della scala in legno con scivolo, posizionamento di nuova altalena a due posti;

– Piazza San Pietro: sistemazione di un castello con scivolo, rifacimento della torre in legno con scala e scivolo, sistemazione di un altalena in legno a due posti, posa di una panchina;

– Parco Vita in via Borromeo: sistemazione del percorso vita;

– Corso Berlinguer: rifacimento della palestrina in legno, sistemazione dell’altalena con cestone e del castello in legno;

– Via Parri: rifacimento delle panchine, messa in opera dell’altalena in legno con cestone, sistemazione del castello in legno a due torri, sistemazione della torre in legno con scivolo baby e arrampicata in rete;

– Via Tasso: sistemazione gioco a molla, rifacimento panchine, sistemazione altalena in legno, messa in opera della torre in legno con scala, scivolo e arrampicata;

– Via Volontari del Sangue: rifacimento della palestra per l’arrampicata e sistemazione dell’aereoplanino in legno con scivolo;

– Via Cascina Emanuela in frazione: sistemazione delle panchine, posa di nuovi giochi a molla, rifacimento del castello baby con scivolo, posa di un’altalena, rifacimento scala in legno con scivolo.



Dice Christian Caronno, assessore comunale alle Manutenzioni: “L’arrivo della stagione calda mostra tutta la vitalità di Solaro e dei suoi cittadini, delle famiglie e dei bambini; per questo come Amministrazione comunale ci impegniamo ogni anno in una serie di manutenzioni puntuali che assorbono tempo e risorse ma che sono essenziali per la sicurezza e la fruibilità delle nostre aree verdi attrezzate. Anche quest’anno siamo presenti sul territorio con numerosi interventi, che definiscono ancora una volta l’attenzione che questa Amministrazione comunale vuole dare alla socialità ed all’aggregazione, favorendole in ogni modo”.

(foto: alcune delle aree interessate dai lavori)

18042023