Vetro rotto: furto del portafoglio dall’auto e prelievo al bancomat

MISINTO – Via il portafoglio dall’auto e poi di corsa a prelevare al bancomat: è successo l’altra sera nella zona industriale di Misinto dove è stato rotto il vetro di una automobile e dall’abitacolo è stato, appunto, prelevato il portafoglio. Nel quale c’erano i soldi ed anche il bancomat con il quale il ladro è andato subito ad eseguire in prelievo, in un istituto di credito di Cogliate.

E’ stata presentata denuncia contro ignoti ed ora sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine. Facile pensare che il malviventi si sia già “liberato” del portafoglio, gettato magari nella zona: si tratta di un oggetto molto riconoscibile ed all’interno c’erano e magari ci sono i documenti personali del derubato.

(foto: il portafoglio runato dall’auto a Misinto)

18042023