GERENZANO – Per esigenze di servizio legate a malattie e turnazioni del personale, la biblioteca civica di Gerenzano chiude per qualche giorno: da oggi a sabato 29 aprile. A darne comunicazione è l’Amministrazione civica gerenzanese. “I prestiti verranno rinnovati automaticamente nel sistema mentre per necessità nei prossimi giorni è possibile rivolgersi in qualunque altra biblioteca del Sistema bibliotecario della provincia di Varese, presentando la tessera dei Servizi di Regione Lombardia”.

La biblioteca di Gerenzano ha sede in via Alessandro Manzoni 6. La struttura tornerà pienamente operativa a fine mese, con i consueti orari.

(foto archivio: una immagina del complesso di via Manzoni a Gerenzano, che ospita la biblioteca civica e l’auditorium)

