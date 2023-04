x x

SARONNO – GERENZANO La Casa di Comunità di Saronno propone un incontro, con ingresso libero, dal titolo “Le Vaccinazioni in ambito Pediatrico: l’importanza della prevenzione” che si terrà venerdì 21 aprile alle 17,30 all’ auditorium Verdi in via Manzoni a Gerenzano.

A moderare l’incontro sarà Luisa Battaglia, responsabile struttura complessa vaccinazioni

e sorveglianza malattie infettive Asst Valle Olona mentre a concludere definendo le prospettive sarà Luca Maffei direttore del distretto sanitario di Saronno.

Nel corso dell’appuntamento si parlerà del “piano nazionale di prevenzione vaccinale: il calendario vaccinale in età pediatrica” e di” con Angelo Franco Pacifici medico igienista del centro vaccinale Casa di

Comunità di Saronno e Miryam Mansour medico specializzando in igiene e medicina

preventiva – Uni Insubria, in tirocinio alla Casa di Comunità di Saronno.

Spazio anche per il ruolo dell’infermiere nel processo vaccinale nella Casa di Comunità con approfondimenti sugli aspetti educativi e di sicurezza presentati da Mariacristina Maina infermiere

del centro vaccinale Casa di Comunità di Saronno e per i bilanci di salute in età pediatrica con un focus sul ruolo del pediatra di famiglia presentati da Daniela Longoni pediatra di libera scelta a Gerenzano.

19042023