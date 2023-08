x x

GERENZANO – Una lettera aperta condivisa sui social e sui canali istituzionali. Così la biblioteca cittadina ha spiegato che a causa dei danni provocati dalle due grandinate del 21 e 24 luglio e della tempesta d’acqua del 31 agosto non sarà riaperta al termine della pausa estiva. Non ci sarà neppure una data prevista perchè, come spiegato negli ultimi giorni, gli spazi saranno utilizzati per alcune classi delle scuole medie.

Ecco il testo della missiva.

Gentili utenti, gli eventi atmosferici straordinari del mese di luglio hanno provocato ingenti danni a immobili pubblici e privati.

A tale proposito si comunica che la Biblioteca di Gerenzano, al termine della pausa estiva, non potrà riaprire al pubblico fino a nuova data, ancora da definire, in quanto alcune aule della scuola secondaria di primo grado non sono agibili e saranno qui dislocate al fine di garantire la ripresa dell’anno scolastico. L’Amministrazione comunale si scusa con la cittadinanza per il conseguente disagio.

Si ricorda all’utenza che è possibile rivolgersi alle Biblioteche limitrofe afferenti al Sistema Bibliotecario della Provincia di Varese. Presso il Comune sarà organizzato, a breve, un punto di raccolta resi la cui logistica sarà meglio definita in seguito e di cui troverete avvisi nel sito istituzionale, nella bacheca di via Manzoni e in Comune. Un grazie per la pazienza e arrivederci a presto.

(foto archivio)

