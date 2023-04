x x

COMASCO – Nel corso degli ultimi giorni la Compagnia carabinieri di Cantù, ha proseguito nella capillare attività di controllo del territorio, con una massiccia proiezione esterna, diurna, serale e notturna. Nell’ambito di questi controlli i militari della stazione hanno rintracciato ed arrestato un 36enne di origini straniere, al quale era stata sospesa la misura alternativa della detenzione domiciliare, alla luce di una condanna definitiva a più di tre anni e mezzo per una serie di reati di falso ed evasione aggravate.

I carabinieri hanno inoltre denunciato in stato di liberta per furto in concorso due cittadine straniere di 22 e 27 anni: le due donne, avrebbero asportato 450 euro dalla borsa di una commessa che lavora all’interno di un negozio di un centro commerciale della zona.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

20042023