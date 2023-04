Calcio, dal Fbc Saronno all’Inter: Spinelli nuovo preparatore portieri dei nerazzurri

x x

SARONNO – L’ex portierone del Fbc Saronno dei tempi della serie C sarà il nuovo preparatore dei portieri dell’Inter: Gianluca Spinelli è ormai un vero specialista, e dopo le esperienza al Genoa di Enrico Preziosi (per dieci anni) era infatti approdato prima al Chelsea a Londra (2016-2018) e poi al Paris Saint Germain (dove ha vinto tre titoli nazionali, due coppe di francia, tre supercoppe ed una coppa di Lega francese), e dal 2014 era stato chiamato anche nello staff della Nazionale italiana con Antonio Conte.

Per Spinelli il prossimo passo è dunque verso Milano, verso San Siro e verso l’Inter, per l’annata 2023-2024. In tanti certo se lo ricordano bene a Saronno: grande portiere, e grande professionalità, erano questi gli elementi che ne avevano ben presto fatto un beniamino di tutta la tifoseria biancoceleste.

(foto da Wikipedia: Gianluca Spinelli con la maglia dello staff tecnico del Psg a Parigi)

