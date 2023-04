x x

GERENZANO – Domenica 16 aprile, si è svolta la prima gita sociale organizzata dall’Associazione “I Colori di Gerenzano”.

Chi ha partecipato (circa 70 persone) ha avuto l’occasione di visitare nella mattinata il caseificio sociale di Soragna, scoprendo le fasi di lavorazione per la produzione del famosissimo parmigiano reggiano. Alla fine del tour li ha attesi un assaggio di alcune scaglie di diversa stagionatura accompagnato da un buon lambrusco.

Tappa poi al ristorante “Il Casale” nelle vicinanze di Fidenza, dove un ricco menù ha saziato la nostra comitiva con tantissime specialità emiliane: dagli affettati ai dolci della casa, passando per risotto, ravioli e arrosto di vitello.

Nel pomeriggio a farla da protagonista è stata la Rocca di Fontanellato, un maniero di epoca medievale appartenuto alla famiglia Sanvitale. Interessante è stata la visita guidata alla scoperta delle enormi sale del castello abbellite da quadri, stemmi e affreschi.

“Un immenso grazie – commentano gli organizzatori – va a tutti i partecipanti (arrivati anche da fuori paese) per aver accettato la proposta e contribuito a rendere speciale la giornata. Non si disperi chi non è potuto venire, ci sarà sicuramente un’altra occasione e noi contiamo di vedervi ancora più numerosi. Grazie di nuovo, speriamo che vi siate divertiti!”.

