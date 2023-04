x x

Parte della refurtiva è stata poi recuperata dalla polizia locale

LIMBIATE – Sono in corso ricerche anche nel Saronnese dei malviventi che questa mattina hanno rapinato la filiale di Limbiate della banca Bpm in via Garibaldi. E’ successo poco dopo l’apertura mattutina: tre uomo con il volto parzialmente coperto sono entrati pistole in pugno minacciando il personale ed i pochi clienti, ed attendendo l’apertura temporizzata della cassaforte. Sono quindi scappati facendo perdere le tracce.

Ma durante la mattinata una pattuglia della polizia locale ha recuperato parte del maltolto, scappando i delinquenti avevano evidentemente perso una delle borse in cui avevano messo i soldi. Da quantificare l’entità della refurtiva, sono in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Desio.

(foto: un posto di blocco della polizia locale a Limbiate)

