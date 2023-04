x x

VARESE – Oggi alle 11.30 lungo l’autostrada A8 all’uscita di Cavaria in direzione Varese per cause in corso di accertamento due autovetture si sono scontrate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un’autopompa.

Gli operatori hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti. L’uscita autostradale è chiusa al traffico. Da chiarire le cause del sinistro, i rilievi sono curati dalla polizia stradale i cui agenti stanno accertando le eventuali responsabilità dell’incidente. Da quantificare è l’entità dei danni materiali; sul posto per la rimozione dei mezzi incidentati è intervenuto il carro attrezzi.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: vigili del fuoco e soccorritori sul luogo del sinistro nei pressi dell’uscita di Cavaria dell’autostrada A8)

21042023