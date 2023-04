x x

SARONNO – Scontro tra un auto e un monopattino oggi pomeriggio alla rotonda tra via Miola e via Roma. E’ successo poco prima delle 1430. L’impatto ha coinvolto una Citroen e un monopattino. Il 50enne che viaggiava su quest’ultimo mezzo è finito a terra ed ha perso i sensi. Questa la ricostruzione di alcuni testimoni che sono intervenuti per chiamare i mezzi di soccorso e dare l’allarme.

Sul posto sono accorsi i carabinieri della compagnia di Saronno che si sono occupati di deviare il traffico, il rallentamento della circolazione è stato importante malgrado non fosse un orario di traffico intenso, e di rilevare il sinistro per determinare le responsabilità. Il mezzo della Croce Azzurra di Caronno Pertusella si è invece occupato del ferito portato al pronto soccorso, dopo i primi accertamenti in posto, per le cure del caso. I militari hanno raccolto anche le testimonianze di alcuni presenti e del conducente della vettura.

