SARONNO – Mattinata di passione per gli automobilisti saronnesi alle prese con lunghe code e rallentamenti nella zona sud della città in tutte le direzioni. Punto focale del blocco il cavalcavia della ferrovia di viale Lombardia dove si registra la presenza di diversi pedoni e auto in sosta.

Oggi infatti alle 7,30 era in programma la preghiera finale del Ramadan il mese di preghiera e digiuno. Centinaia i fedeli arrivati dalla provincia di Varese, Como, Monza e Brianza e Milano per partecipare alla celebrazione con l’imam Najib Al Bared. Il centro islamico ha predisposto un servizio di volontari nel parcheggio e in via Grieg e tanti fedeli hanno posteggiato a Saronno sud raggiungendo il centro dal sottopassaggio ferroviario ma sono anche tanti quelli che hanno parcheggiando dall’altro lato di via Grieg o lungo le arterie verso Caronno e Saronno.

Il risultato della maxi affluenza sono state code e rallentamenti arrivate fino in via Roma a Saronno, alla rotonda dell’autostrada tra via Galli e viale Europa e in corso della Vittoria a Caronno. Nemmeno l’intervento delle pattuglie della polizia locale ha risolto la situazione. Il deflusso dei fedeli al termine della cerimonia unito alla riduzione del traffico del mattino ha segnato un miglioramento anche se al momento in cui scriviamo, 8,30, la situazione è ancora critica.

