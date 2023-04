x x

VARESE – Antonio Besacchi nominato all’unanimità presidente di Confcommercio Ascom Varese. Sarà lui a guidare l’associazione e al suo fianco avrà nei prossimi cinque anni gli otto consiglieri scelti dall’assemblea dei fiduciari e i cinque componenti della Giunta.

Chi è

Il neopresidente Antonio Besacchi, titolare di un bar-tabacchi-giornali a Ghirla, è parte importante della storia dell’associazione commercianti varesina, nella quale è entrato nel 1974 e per la quale ha ricoperto molti ruoli, ultimo in ordine di tempo quello di vicepresidente vicario. Dal 1982 è presidente provinciale dello Snag (il sindacato degli edicolanti aderente a Confcommercio). È presidente della Commissione tecnica di tutela sindacale di Confcommercio provincia di Varese.

Gli obiettivi

«Rilancio del commercio e dei centri storici. Presenza sui tavoli tecnici in materia urbanistica. Riaffermazione delle “castellanze” e massimo coinvolgimento dei settanta Comuni compresi nell’area di competenza di Ascom Varese». Il presidente Besacchi ha le idee chiare sugli obiettivi del suo mandato.

Rivolgendo invece uno sguardo al recente passato, il pensiero va a Giorgio Angelucci (confermato all’interno dell’esecutivo), storico numero uno dell’Associazione dal quale ha preso il testimone. «Angelucci sarà al mio fianco. Lo ringrazio di cuore per il lavoro svolto in tutti questi anni e lo ringrazio in anticipo per il suo supporto che certamente non mancherà. È e resta un esempio da seguire, non a caso l’impegno dei rinnovati vertici di Ascom sarà all’insegna della continuità».

Tornando agli obiettivi, Besacchi annuncia la massima attenzione anche «alla questione viabilistica e a quella dei posteggi e all’affermazione del principio di equilibrio tra piccola, media e grande distribuzione».

La nuova squadra

Di seguito gli organismi di Confcommercio Ascom Varese nella loro nuova composizione.

La Giunta: Antonio Besacchi, Attilio Aimetti, Santino Taverna, Marco Parravicini, Giorgio Angelucci, Antonia Zambelli

Il Consiglio direttivo e composto dai sei membri di giunta e da: Rodolfo Calzavara, Alberto Campiglio, Milene Fornasari, Elena Franzetti, Mauro Salvato, Damiano Simbula, Carlo Umberto Vigezzi, Davide Zanellato.

L’Assemblea: Luigi Forlini, Carlo Nicolini, Sonia Comito, Roberto Piatti, Mirko Carozzi, Gianfranco Novello, Riccardo Bellotti, Roberto Scavuzzo, Emanuele Cadei, Davide Astuti, Alberto Devecchi, Fabrizio Vettore, Andrea Moruzzi, Luca Riccardi, Antonio Bassetti, Donatella Colombo, Alessandro Bernasconi, Carlo Sperandeo, Enzo Bernasconi, Stefano Rano.