SARONNO – Per la giornata di oggi 22 aprile permarranno condizioni di generale stabilità. Saranno probabili deboli precipitazioni per lo più limitate ai rilievi alpini. Lo comunica il servizio meteorologico di Regione Lombardia.

Per la giornata di domani 23 aprile è invece previsto un peggioramento del tempo. Sono infatti attese precipitazioni sparse dal mattino sui settori prealpini e alpini occidentali, in intensificazione dal pomeriggio e verso sera interessamento anche dei restanti settori della regione. Le precipitazioni potranno assumere localmente anche carattere di rovescio o temporale. Fenomeni in graduale esaurimento, a partire dai settori occidentali, dalla mattina di lunedì 24 aprile. Quota neve oltre 1800 metri circa. Previsti rinforzi di vento sui settori alpini oltre i 700 metri, con velocità medie orarie tra i 30-50 chilometri orari e sul pavese tra i 20-30 chilometri orari.

22042023