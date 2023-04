x x

Bitcoin cala nuovamente e si avvia a sfondare verso il basso il tetto dei $ 28.000. Oltre a un normale ritracciamento dopo la corsa delle ultime settimane, sembrano pesare le incertezze sulla regolamentazione delle crypto, i timori di un ulteriore aumento dei tassi e un’inflazione ancora non domata del tutto.

Nel frattempo, la nuova meme coin Love Hate Inu ha raggiunto i 5 milioni di dollari, generando l’interesse degli investitori, sorpresi dal successo della presale del progetto a poco più di un mese dall’avvio.

I tassi di interesse e le normative portano il Bitcoin a 25K

Nelle ultime ore Bitcoin ha subito un brusco calo, toccando i 28.000 dollari. La causa principale è attribuibile ai timori degli investitori per le nuove normative che hanno trascinato i valori delle criptovalute verso il basso.

Il tutto è successo dopo che Gary Gensler, il presidente della SEC, non è stato in grado di definire Ethereum come titolo o come merce davanti alla Commissione per i servizi finanziari della Camera degli Stati Uniti.

Le sue risposte e i commenti evasivi non sono stati rassicuranti per gli investitori, generando nuovi timori nel settore delle criptovalute.

Inoltre, all’inizio della settimana la SEC ha fatto causa a Bittrex, accusandolo di operare come exchange e agenzia doganale non dichiarata. La SEC ha citato in giudizio anche altre criptovalute come BUSD, Ripple, Genesis e Coinbase, il che porta a credere che arriveranno ulteriori misure restrittive per il settore.

Alle norme severe si aggiunge l’economia globale che non favorisce lo sviluppo del mercato delle criptovalute e disincentiva chi vorrebbe comprare Bitcoin, il cui calo è il risultato dell’aumento dei tassi di interesse che ha azzerato le aspettative dei trader.

Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha affermato che l’obiettivo è riportare l’inflazione al 2%, tramite un aumento dei tassi d’interesse. Resta da vedere quali decisioni verranno prese nella prossima riunione del FOMC (Federal Open Market Committee), prevista per il 3 maggio 2023.

Analisi del valore del Bitcoin

Come si evince dal grafico, dall’inizio del 2023 Bitcoin gode di una forte tendenza al rialzo. La criptovaluta è scesa a un minimo di 19.720 dollari a marzo, ma nel corso del mese si è ripreso fino a raggiungere i 29.350 dollari.

Ad aprile Bitcoin ha continuato a salire, arrivando a 31.000 dollari la scorsa settimana. Tuttavia, questa settimana il BTC ha subito una brusca inversione, tornando nuovamente a scendere. La discesa potrebbe continuare, nel caso il mercato vada verso il limite inferiore di questo canale di prezzo.

In tal caso, i primi livelli di supporto si trovano a 28.640 e 28.225 dollari (minimi di gennaio 2021). Al di sotto di questi, si prevede un ulteriore supporto a 27.195 dollari (minimi di aprile 2023), 26.400 dollari, 25.414 dollari (minimi di maggio 2022) e 25.000 dollari.

Mentre Bitcoin cerca di riprendersi, gli investitori si stanno interessando a nuove altcoin. Una meme coin particolare chiamata Love Hate Inu sta ottenendo un notevole successo in presale, avendo raccolto 5 milioni di dollari dopo circa un mese.

Love Hate Inu cattura l’interesse della stampa specializzata e raccoglie 5 milioni di dollari

La presale di Love Hate Inu continua a far parlare la stampa specializzata, dopo aver raggiunto l’obiettivo dei 5 milioni di dollari. La presale, iniziata il 7 marzo 2023 ha catturato anche l’interesse degli investitori, grazie alle caratteristiche particolari del progetto.

E in effetti, Love Hate Inu sarà la prima piattaforma Vote 2 Earn, una meccanica che consente agli utenti di guadagnare esprimendo la loro opinione tramite dei sondaggi.

Il voto pubblico degli utenti verrà verificato sulla blockchain, in modo da risultare sicuro ed evitare manomissioni. Inoltre, Love Hate Inu fornirà una piattaforma in cui riunirsi e discutere su argomenti importanti, partecipare a sondaggi e ottenere ricompense.

Il progetto vuole diventare un leader nel mercato dei sondaggi online, un settore in rapida crescita che nel 2023 è stato valutato a 3,2 miliardi di dollari.

Il settore ha un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 15,5% ed entro il 2027 potrebbe raggiungere i 5,7 miliardi di dollari. Di conseguenza, Love Hate Inu si presenta al momento giusto, in modo da diventare il primo progetto basato sulla blockchain del settore dei sondaggi.

La meccanica Vote 2 Earn

Piattaforme come Twitter, Facebook e Instagram spesso disinformano più che informare, per questo è difficile capire quali sono le opinioni pubbliche su determinati argomenti. Inoltre, l’introduzione di IA open-source, come ChatGPT, ha portato alla nascita di tantissimi account di IA, rendendo quasi impossibile discernere tra le opinioni formulate da un essere umano e quelle create tramite una IA.

Al contrario, la piattaforma Love Hate Inu fornisce un sistema di voto immutabile, con i risultati dei sondaggi frutto delle opinioni che gli utenti hanno espresso votando.

Love Hate Inu contro lo spam e la manipolazione

I sondaggi online spesso devono fare i conti con lo spam e la manipolazione dei voti. Per questo Love Hate Inu vuole usare sistemi di prevenzione, come lo staking dei token. Per votare, gli utenti dovranno mettere dei token $LHINU in staking, in modo da garantire voti onesti ed evitare qualsiasi tipo di modifica o manipolazione. Inoltre, così facendo, gli utenti potranno votare in modo anonimo, senza alcuna preoccupazione.

Lo staking avviene in tempo reale, utilizzando la giacenza media di 30 giorni degli utenti. In questo modo si impedirà alle balene di entrare e uscire dal token per manipolare i risultati dei sondaggi. Inoltre, più token $LHINU vengono messi in staking in un lungo periodo, più sarà il potere di voto accumulato dai singoli utenti. Una volta effettuato lo staking, l’utente può votare nei sondaggi presenti sulla piattaforma.

La presale di Love Hate Inu

La presale di Love Hate Inu si trova nella quinta fase, con il token $LHINU venduto a 0,000115 dollari. Ad ogni modo, bisogna considerare che il valore del token $LHINU aumenterà ad ogni fase della presale. Ad esempio, nella sesta fase, il valore del token salirà a 0,000125 dollari. Il team ha dichiarato che intende rilasciare il token a un valore di 0,000145 USDT, garantendo un ritorno sostanziale per gli investitori della presale. Inoltre, il 90% dei token andrà agli utenti, mentre il restante 10% verrà investito per la crescita dell’ecosistema e per le ricompen