x x

SARONNO – Un treno ha travolto ed ucciso un tasso, che si trovava lungo la linea ferroviaria di Trenord fra Saronno e Milano, all’altezza della periferia di Garbagnate Milanese. E’ un animale diffuso in altre aree della Lombardia ma decisamente raro in questa zona densamente urbanizzata, probabilmente veniva dai vicini boschi del Parco delle Groane.

Ma come ha fatto a finire tra i binari? Da quelle parti le recinzioni ferrovarie, realizzate per tenere lontane non solo le persone ma anche gli animali dalla strada ferrata, sono state in parte divelte, si pensa dagli spacciatori di droga che frequentano le Groane, e l’ipotesi è che il mammifero abbia raggiunto la massicciata ferroviaria passando proprio da lì.

Non è la prima volta che i treni, in zona, investono animali selvatici, è già successo con i cervi che abitano i boschi a nord di Saronno. Il fatto risale probabilmente all’altro giorno, nelle scorse ore è stata notata la carcassa dell’animale fra i binari.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobnC’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio)

27042023