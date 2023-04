x x

SOLARO – Job planet è un evento gratuito rivolto ai giovani del territorio sul tema dell’orientamento lavorativo e alle professioni, previsto per venerdì 5 maggio dalle 15 al Polo di Comunità di Solaro (ex scuola Regina Elena, in foto), in piazza Cadorna 1. L’iniziativa è ad accesso libero dai 15 ai 34 anni e propone una serie di attività di avvicinamento al mondo del lavoro: dallo speed date con giovani professionisti di diversi settori, ai laboratori condotti dagli esperti dei servizi per il lavoro, ai punti “CV-check” e “simulazione colloquio di lavoro” attivi tutto il pomeriggio.

Info e programma completo: https://cutt.ly/U73T1RW

Job planet rientra nel programma regionale Restar future e si inserisce nel calendario degli appuntamenti della Civil week (festa della cittadinanza attiva e solidale della Città Metropolitana di Milano). Sul territorio, prende forma all’interno del progetto Giovani Ambizioni di Comuni Insieme e si realizza in collaborazione con gli enti del terzo settore Spazio giovani e Tre Effe e in rete con: gli Hub territoriali di Cesate e Solaro, Afol Metropolitana, Confcommercio (Associazione territoriale di Bollate).

