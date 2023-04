x x

GERENZANO – Arriverà domani alle 15 la seconda edizione del torneo di freccette che lo scorso anno ha ricevuto grande successo: “Fai centro con i Funtan”, esso si svolgerà in piazza XV Aprile, e vedrà come protagonisti i contradaioli del Rione Funtan e non solo.

L’evento è organizzato dal Rione “Bianco” in collaborazione con “Doppio Urlo”, e sarà accompagnato anche da laboratori artistici ed uno stand gastronomico che provvederà a fornire ai presenti una degustazione “All you can eat”.

(Foto d’archivio)

