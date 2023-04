x x

ORIGGIO – Riceviamo e pubblichiamo le dichiarazioni di Daniele Ceolin di Origgio 2000 in merito alle dichiarazioni del Comitato prospettive ex Novartis, sull’esposizione di truck alla Fiera di Origgio.

Nell’ultimo periodo ho contestato la posizione del comitato, forse sono stato anche frainteso, ma bisogna comprendere quando c’è del buon senso.

Effettivamente, la situazione che è stata protagonista in modo inedito di questa edizione è da ritenersi non consona all’ambientazione che è stata data alla fiera rispetto alle altre 69 edizioni.

Da sempre, tema di convivenza tra umani ed ambiente, il nobile rapporto con il mondo animale e l’utilizzo di essi nel lavoro, l’esposizione dei migliori esemplari e di razze che spesso ormai si vedono solo nei documentari, l’esaltazione dell’agricoltura che accompagna l’uomo dalle sue origini.

Origgio è ormai uno dei pochi territori che può vantare tanto terreno verde e coltivabile.

La fiera diventa quindi un’occasione per mostrare tutto questo, soprattutto alle nuove generazioni, cercando di trasmettere tutto quello che c’è “dietro” a questo mondo, poi i vari venditori ambulanti fanno da contorno commerciale.

Condivido le perplessità sul piano ambientale, dopo le prospettive dell’amministrazione nel consiglio comunale aperto che però rimangono “voce” e le parole le porta via il vento, se poi questi sono i risultati non c’è coerenza, ed è come se la testa non sapesse cosa fa la mano…

Inoltre il rapporto con gli animali, com’è stata la convivenza?

Gli animalisti, protagonisti di alcune incursioni nelle edizioni “pre-covid” dov’erano?

Tanto rumore, impianti audio che facevano tremare la terra a distanza di decine di metri, bisognerebbe chiederlo ai vari allevatori se avranno ancora il piacere di presentarsi ad un’altra edizione in queste condizioni.

Un dato certo sono state le lamentele, oltre che di alcuni residenti locali, dei visitatori che hanno dichiarato il disturbo spesso abbandonando la manifestazione anzitempo (commenti nei precedenti articoli IlSaronno).

Il silenzio (continuo) dei Sindaci?

Benvenuti nella realtà, ancora una volta ho avuto ragione purtroppo, ovvero come dichiarato nel mio comunicato la questione area Ex Novartis è e sarà un possibile problema solo di Origgio.

Concludo, approfittandone per ricordare che nel programma di Origgio2020, avevamo previsioni per la riqualificazione dell’area fiera, che alcuni comuni limitrofi ci invidiano con strutture per un’utilizzo in varie manifestazioni ed eventi per tutto l’anno e non solo limitatamente alla “fiera del 25 aprile”, avendo così l’opportunità di fare ad esempio una manifestazione incentrata sui “truck”, tuning e rumori di vario genere.

Quasi mi sembra sia stata una mancanza di rispetto, nel perché il 25 aprile è festa.

