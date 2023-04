x x

SOLARO – Ladruncoli in azione nell’area del supermercato Esselunga lungo la Saronno-Monza alla periferia di Solaro. Ieri una cliente si è rivolta ai carabinieri per presentare denuncia contro ignoti; era andata al supermercato a fare la spesa e si è poi accorta della sparizione del proprio portafoglio, con i soldi e le carte di credito.

Non è la prima volta che si verificano episodi di questo genere nei supermercati della zona, dove si è anche alle prese con i così detti “truffatori delle monetine”, quelli che nei posteggi dei grandi magazzini fermano i clienti per “avvisarli” che hanno perso delle monete, in realtà per distrarli e derubarli.

(foto archivio: l’Esselunga di Solaro)

