x x

SARONNO – Ciclista investito in via Piave a Saronno: adolescente finisce all’ospedale.

Si era parlato, giusto un anno fa, di farne un centro giovanile, ma è ancora completamente vuota. Stiamo parlando di Cascina Paiosa, vecchio stabile di proprietà comunale a Cassina Ferrara, tempo fa restaurato anzi ricostruito ma che resta desolantemente vuoto, e che per l’ennesima volta si è allagato, dopo le piogge dei giorni scorsi.

I carabinieri forestali della stazione di Tradate, unitamente ad altri militari del gruppo carabinieri forestale di Varese, supportati dal reparto carabinieri tutela agroalimentare di Torino hanno eseguito negli ultimi giorni una serie di controlli nei supermercati provinciale. Così è stata trovata una partita di birra venduta in bottiglie di vetro da 33 cl, prodotta in Repubblica Ceca per conto di una ditta svizzera, con etichettatura non conforme a quanto stabilito dalle norme vigenti in materia.

Cosa fare nel week-end: street food e feste al parco, nel saronnese c’è voglia di Primavera.

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

29042023