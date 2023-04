x x

SARONNO – BUSTO ARSIZIO – Lo scorso 25 aprile si è tenuto a Busto Arsizio alla piscina Manara, il primo trofeo Fabio Fantoni. Oltre 1.000 persone tra atleti e genitori, hanno partecipato a questa vera e propria festa del nuoto dedicata agli atleti categoria Esordienti A e B.

Il campione mondiale Nicolò Martinenghi, presente alla Manara per il suo allenamento giornaliero nella vasca da 25, ha preso la parola ed ha motivato i ragazzi, premiando personalmente alcuni di loro.

Il trofeo dedicato agli allenatori è stato assegnato al team allenatori della Dds. La miglior squadra è stata la Nuotatori Milanesi. Su tutte le medaglie, coppe e trofei è stato inciso il profilo di Fabio, quale ricordo indelebile dell’evento. Sono andati a ruba magliette, cuffie e cappellini con il simbolo di un bulldog e la scritta che ricorda come il coach (Fabio) ti sta guardando. Poi al termine si è svolto un brindisi a base di pane, salame e buon vino come avrebbe certamente apprezzato Fabio, noto per essere un ottimo commensale.

Questa nuova manifestazione del calendario Fin, è stata patrocinata dal comune di Busto Arsizio ed inserita nel programma BA Città dello Europea dello Sport 2023. Si è svolta grazie all’impegno del Comitato Amici di Fabio, della società Forus, della squadra Taurus che, insieme, hanno consentito di onorare al meglio questo allenatore conosciuto e stimato, scomparso l’estate scorsa.

Il 25 aprile era anche il compleanno di Fabio, pertanto la data del Trofeo è una felice concomitanza che per molti non è un caso.Tutti i partecipanti e gli organizzatori sono stati molto contenti dello svolgimento del Trofeo. Il Comitato Amici di Fabio ha annunciato la volontà di proseguire con le edizioni futuri nelle quali si intende valorizzare ancora meglio il ruolo dell’allenatore di giovani atleti. Per l’anno prossimo si pensa già ad eventi “Fuori Torneo” che coinvolgeranno università, studiosi, società sportive ed altri partner, per approfondire diverse tematiche relative al nuoto, all’alimentazione, alla salute ed all’educazione dei ragazzi.

