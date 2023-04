x x

SARONNO – L’occupazione è iniziata nel tardo pomeriggio di sabato, la sera e di notte sono arrivati molti giovani ed è iniziato “Maledetta primavera”, concertone di inizio primavera degli anarchici saronnesi, che come location hanno scelto il vecchio stabile agricolo da tempo in disuso in fondo a via San Carlo nei pressi della stazioncina ferroviaria di Saronno sud.

Si è trattato, come altre volte nello stesso posto, di una “Taz” ovvero di una occupazione temporanea, tutto fa pensare che nel corso della mattinata odierna anche gli ultimi occupanti se ne andranno.

(foto: lo stabile occupato nei pressi della stazione ferroviaria di Saronno sud a Cascina Colombara)

30042023