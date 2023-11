SARONNO / TRADATE – Striscioni e scritte con la vernice spray “contro” il 4 novembre, Festa delle forze armate: sono comparse nelle zone scolastiche di Saronno e Tradate ed una nella città degli amaretti nei pressi di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto dove in mattinata ieri erano in programma le celebrazioni ufficiali della ricorrenza, in quel caso il Comuned i Saronno ha subito fatto intervenire i propri operai in reperibilità, per farla cancellare immediatamente ed il programma della celebrazione si è svolto senza intoppi, con la partecipazione delle autorità locali.

(foto: alcune immagini delle scritte e degli striscioni che sono comparsi ieri mattina nelle zone scolastiche di Saronno e di Tradate)

05112023