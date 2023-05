x x

SARONNO – ROVELLASCA – CARONNO PERTUSELLA – GERENZANO – Il primo ad arrivare è stato quello di Gerenzano con l’arcivescovo Delpini quindi per la messa delle 9 è arrivato quello da Rovellasca e nel pomeriggio è stata la volta del gruppo di Caronno.

Sono stati tre i pellegrinaggi arrivati oggi lunedì primo maggio al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Sono diverse infatti le comunità e i fedeli che iniziano il mese mariano, approfittando del giorno di festa, con un momento di devozione, raccoglimento e preghiera al Santuario di via Varese.

Tradizionale appuntamento per la comunità di Gerenzano il pellegrinaggio fa parte anche dei momenti di preghiera della comunità di Caronno Pertusella. I fedeli si sono ritrovati alle 14 in chiesa pastorale per arrivare alle 15 al Santuario dove li ha accolti don Massimiliano Bianchi.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione