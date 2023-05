x x

VARESE – Oggi alle 15.30 a Cuvio nel Baresotto lungo la strada provinciale 45, in quel tratto via Pora per cause in corso di accertamento la conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo ribaltandosi sulla sede stradale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Luino con un’autopompa. Gli operatori hanno messo in sicurezza l’automezzo ed hanno collaborato con il personale sanitario per soccorrere la ragazza che era nell’automezzo.

Ingenti i danni materiali, il veicolo è stato infine rimosso con il carro attrezzi. Sul posto anche le forze dell’ordine: sono stati compiuti i rilievi del sinistro e sono stati avviati gli accertamenti per chiarire la precisa dinamica dei fatti.

(foto: i vigili del fuoco con l’automobile che si è ribaltata lungo la provinciale all’altezza di Cuvio)

01052023