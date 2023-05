x x

GARBAGNATE MILANESE – Un incendio si è sviluppato questo pomeriggio nell’ex ospedale di Garbagnate Milanese, sul posto sono ntervenute squadre dei vigili del fuoco da tutta la zona e sono accorse pure alcune pattuglie dei carabinieri. A quanto pare le fiamme sono partite della zona del seminterrato, dove spesso trovano riparo senza tetto e balordi che gravitano nella zona, a poca distanza dalle aree di spaccio di droga del Parco delle Groane. Ma spesso a causare danni sono stati anche i vandali, entrare nello stabile dismesso d’altra parte non è affatto difficile.

In corso le opere di spegnimento, al momento non si ha notizia di eventuali feriti: al loro arrivo nella palazzina i pompieri ed i carabinieri non hanno trovato nessuno.

(foto: l’autopompa dei vigili del fuoco di Saronno)

01052023