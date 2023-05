x x

SARONNO – E’ un ritorno nel Saronnese e nel mondo delle Rsa quello di Luigi Regalia nuovo direttore della Focris la casa intercomunale di via Volpi a Saronno.

Ieri, domenica primo maggio, la bella festa d’addio a Fausto Forti direttore per vent’anni dell’Rsa Saronno ha visto la presenza di Regalia che ha subito conquistato gli utenti, i familiari ma anche operatori e sindaci per la disponibilità e l’apertura.

Non a caso Forti ha tenuto a dargli la parola durante il momento ufficiale in cui il nuovo direttore ha ricordato la sua ultima esperienza in Abruzzo sottolineando come forza e gentilezza siano gli strumenti per “mettere a terra, con i collaboratori, tante idee e progetti”.

A Regalia gli “in bocca al lupo” dei sindaci della Focris che hanno ricordato le nuove sfide ed esigenze dell’Rsa saronnese, alle prese, come tutto il settore, con le sfide del post covid, con la convinzione che “il nuovo direttore sarà seguire la strada che ha reso la casa di riposo di Saronno un punto di riferimento per il territorio ma anche trovare nuovi sentieri e soluzioni per la crescita e l’incremento della qualità di vita della struttura”. Del resto Regalia ha una competenza specifica nel settore e un’attenta conoscenza del territorio. E’ stato, infatti, direttore di Rsa alla Corte Cova a Caronno Pertusella, alla Pineta a Tradate e alla Casa per Coniugi a Milano.

