SARONNO – L’appuntamento, per cui è consigliato prenotare, è per venerdì 5 maggio a partire dalle 20 per il primo aperitivo con Karaoke al Punto Rosso Lazzaroni.

Fino alle 23 la ricercata area ristoro di via Gorizia sarà animata da note, musica e canzoni con dj Antonio D’Amico con la possibilità per i presenti di gustare le sfiziose specialità e i ricchi cocktail realizzati dal team Punto Rosso.

Per informazioni sulla serata e prenotazioni è possibile chiamare lo 0296701021