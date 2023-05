x x

SOLARO – Dopo la presentazione dell’iniziativa e le prime fasi organizzative curate dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Ats Milano, Parco delle Groane e il Gruppo Ecovolontari, l’iniziativa Gruppi di cammino prende piede ufficialmente con l’avvento del mese di maggio. I Gruppi di Cammino sono gruppi di persone che si ritrovano regolarmente, almeno due/tre volte la settimana, per camminare insieme lungo un percorso urbano o extraurbano, guidati da volontari, non professionali ma formati, membri di associazioni o cittadini comuni: i Walking Leader, letteralmente i “capi passeggiata”. Camminare insieme migliora il benessere fisico e mentale, previene problemi di salute, è un’attività naturale e gratuita, è accessibile a tutti e aiuta a fare nuove conoscenze.

I gruppi di cammino si svolgeranno:

– il martedì ed il venerdì, a partire dal 2 maggio, dalle 19 alle 20 con partenza da Extrachiosco in via Borromeo;

– il mercoledì e venerdì, a partire dal 3 maggio, dalle 9 alle 10.30 con partenza dal Polo di Comunità di piazza Cadorna;

– il martedì e giovedì, a partire dall’11 maggio, dalle 8 alle 9.30 con partenza dal Polo di Comunità di piazza Cadorna.

Giovedì 18 maggio alle 19 si terrà la camminata inaugurale con tutti i Gruppi di Cammino, aperta a tutti i cittadini. Per partecipare infatti è sufficiente recarsi al luogo di ritrovo e conoscere i Walking Leader.

Greta Volpi, consigliera comunale con delega all’Ecologia: “Lavoriamo al progetto ormai da diversi mesi e abbiamo già raccolto l’adesione di diversi cittadini di Solaro e non. Ci tengo a ringraziare personalmente i formatori di Ats, i cittadini che si sono proposti come Walking Leader, Cinzia, Enza, Giovanni, Luciana, Maurizio, Roberto e Rosangelo, e il gruppo Ecovolontari. Soprattutto però voglio invitare tutti i solaresi che magari stanno scoprendo solo ora la novità a venirci a trovare giovedì 18 maggio, quando con la camminata inaugurale concentreremo tutti i Gruppi di Cammino attivi e ci sarà l’occasione per conoscere meglio questa attività”.

